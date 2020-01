Фанаты Коби Брайанта собрались в Лос-Анджелесе, чтобы почтить память баскетболиста. 26 января 2020 года Sandy Hooper / USA Today / Scanpix / LETA

Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета. Катастрофа произошла в Калабасасе (штат Калифорния), в 65 километрах от Лос-Анджелеса. Расследование ведут полиция и ФБР. Причина крушения вертолета еще не названа, но известно, что он поднялся в воздух в условиях плохой видимости из-за тумана. Вместе с Брайантом на борту были еще восемь человек, они не выжили. Среди погибших — одна из четырех дочерей баскетболиста, 13-летняя Джианна. Она тоже занималась баскетболом и, как сообщается, вместе с отцом летела на тренировку своей команды.

Коби Брайант считается одним из лучших баскетболистов всех времен. Он 20 сезонов играл за клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», 18 раз входил в команду всех звезд ассоциации. Дважды — в 2008 и 2012 годах — становился чемпионом Олимпиады в составе сборной США по баскетболу. Брайант также известен многомиллионными рекламными контрактами, в частности, с Adidas, Nike и Apple. Баскетболист закончил спортивную карьеру в 2016 году. В 2018-м Брайант получил «Оскар» за короткометражный мультфильм «Дорогой баскетбол», основанный на его стихотворении.

По Коби Брайанту скорбит вся Америка и весь спортивный мир. «На протяжении 20 лет Коби показывал нам, что возможно, когда выдающийся талант смешивается с абсолютной нацеленностью на победу», — заявил комиссионер НБА Адам Сильвер. Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторс» в матче против «Сан-Антонио Сперс» не стал проводить атаку, выждав и передав мяч сопернику; «Сперс» повторили то же самое, на что болельщики начали скандировать «Коби!». Подобным образом дань памяти Брайанту отдали и другие клубы НБА.

Соболезнования семье Брайанта выразил президент США Дональд Трамп, его предшественники Билл Клинтон и Барак Обама и даже детское шоу «Улица Сезам», в котором появлялся баскетболист. Возле «Стейплз-Центра» в Лос-Анджелесе — домашней арены «Лос-Анджелес Лейкерс» — фанаты устроили импровизированный мемориал в память о Брайанте. Музыкальная церемония «Грэмми», проходившая в «Стейплз-Центре», началась с минуты молчания, а ее участники Алиша Киз и квартет спели «Itʼs So Hard to Say Goodbye», посвятив ее погибшему баскетболисту. Здание мэрии Лос-Анджелеса и нью-йоркский спортивный комплекс «Мэдисон-сквер-гарден» подсветили цветами.

Соболезнования в связи с гибелью Коби Брайанта и его дочери выразили Международный олимпийский комитет, хоккеист Уэйн Грецки, гольфист Тайгер Вудс, а также многие европейские футбольные клубы: «Боруссия», «Милан», «Галатасарай», «Локомотив». Бразильский футболист Неймар во время матча ПСЖ против «Лилля» посвятил гол Брайанту: после забитого мяча он подошел к телекамере и пальцами показал число 24 — номер, под которым вторую половину своей карьеры играл Брайант.

Ольга Корелина