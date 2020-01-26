Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета

Американский баскетболист Коби Брайант погиб в возрасте 41 года, сообщает Reuters со ссылкой на TMZ. Вертолет, на борту которого находился Брайант и еще четыре человека, разбился в Калабасасе, штат Калифорния, в 65 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса.

Управление шерифа округа Лос-Анджелес подтвердило факт крушения вертолета, на борту которого находились пять человек. Выживших в авиакатастрофе нет, сообщило управление шерифа, не став пока уточнять имена погибших.

Коби Брайант 20 сезонов играл за клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». 18 раз входил в команду всех звезд НБА. Дважды — в 2008 и 2012 годах — становился олимпийским чемпионом в составе сборной США по баскетболу. Брайанта называли одним из лучших баскетболистов всех времен.

Брайант также известен многомиллионными рекламными контрактами, в частности, он сотрудничал с Adidas и Nike, выпуская именные модели кроссовок.

В 2018 году Брайант получил «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» за «Дорогой баскетбол».