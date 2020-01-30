Баскетболист Коби Брайант был кумиром Джоны Хилла Их совместное фото стало мемом, но вообще у этого снимка трогательная история

Баскетболист Коби Брайант, игравший за клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» под номером 24, был национальным героем Америки. 26 января спортсмен вместе со своей дочерью, 13-летней Джианной, погиб при крушении вертолета. С Брайантом прощалась вся страна: от клубов НБА до детской передачи «Улица Сезам», участников церемонии «Грэмми» и президента Дональда Трампа. Попрощался и актер Джона Хилл («Волк с Уолл-стрит», «Мачо и ботан»), у которого с Коби Брайантом связана отдельная история.

Хилл и его брат Джордан Фельдштейн с детства «боготворили» звезду «Лейкерс». Однажды братьям удалось на матче сесть в первый ряд рядом с командой, за которую играл Брайант. Они были жутко взволнованы, им не терпелось познакомиться со своим героем. И вот спортсмен оказался рядом с ними. Брайант еще сильнее покорил Хилла и Фельдштейна: «Такой милый, такой смешной, такой добрый — и это в середине игры!»

Во время матча Хилл сидел между братом и обложенным полотенцами Коби Брайантом. Так появилась знаменитая фотография Джоны Хилла с его кумиром, на которой актер, как он сам пишет в инстаграме, выглядит предельно неловко. Снимок, разумеется, превратили в мем, а сам Хилл с тех пор полюбил жанр «нарочито неудачных фото» с людьми, которых он уважает.

По словам Хилла, встреча с Брайантом — одно из лучших воспоминаний в его жизни, которое еще и связано с его любимым братом. После смерти Брайанта актер не торопился выкладывать снимок в соцсети, так как у многих он ассоциируется с чем-то забавным. Но для Хиллы это не просто шаблон для мемов. Последние дни он смотрел на снимок одновременно с грустью и радостью. Ведь брата Хилла, который сделал этот снимок, тоже уже нет в живых. Фельдштейн умер еще в 2017 году от остановки сердца.

Хилл уверен: Брайант и его брат не покоятся с миром — это попросту не в их стиле. Они, по его мнению, усердно работают: «Ведь такой у них характер».

Максим Иванов