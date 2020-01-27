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«Ему нужно поставить памятник». В Лос-Анджелесе и других городах по всему миру прощаются с Коби Брайантом

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26 января погиб Коби Брайант, считающийся одним из величайших баскетболистов в истории. В Лос-Анджелесе к домашнему стадиону команды «Лос-Анджелес Лейкерс», за которую Брайант играл 20 сезонов, пришли сотни человек. О Брайанте вспоминали на церемонии вручения наград Американской академии звукозаписи — «Грэмми». Память спортсмена почтили и далеко за пределами США. Теннисист Ник Киргиос вышел на разминку перед матчем Australian Open в игровой майке Брайанта, а Неймар посвятил баскетболисту один из голов в матче чемпионата Франции по футболу.
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