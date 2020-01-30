Пранкеры Вован и Лексус, они же Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, дозвонились до Хоакина Феникса и его невесты Руни Мары. Пранкеры представились 17-летней шведской активисткой Гретой Тунберг и ее отцом Сванте. Псевдо-Грета предложила обсудить ее новый международный проект «Звезды спасают Землю». Феникс, которого в январе 2020-го задержали в Вашингтоне на акции протеста против изменений климата, явно ждал звонка от Тунберг. Актер также подключил к разговору свою будущую жену.

Пранк на русском

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Пранк на английском

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От разговора о климате «Грета» и ее отец перешли к «Джокеру», в котором Феникс исполнил главную роль. Фейковая Тунберг похвалила фильм и спросила, будет ли продолжение.

— Я бы не отказалась сыграть в нем маленькую роль.

— Ха-ха-ха! Ну, у нас еще нет сценария. Но я уже говорил с режиссером фильма о том, что нам действительно понравились персонажи. Мы это обсуждали, обсуждали с Руни. Я бы хотел, чтобы она снялась в продолжении. Ну и на твой счет — это хорошая идея! Если мы что-то будем делать, я обязательно вспомню о тебе.

Псевдо-Грета тут же предложила себя на роль возлюбленной Джокера — Харли Квинн:

— Я думаю, мы с ней похожи. Иногда мне хочется взять бейсбольную биту и избить всех политиков, которые думают, что они очень умные, но при этом делают очень плохие вещи.

— Хе-хе-хе! Потрясающая мысль, обязательно напишу об этом сценаристу и режиссеру.

После этого пранкеры перешли к жалобам на Джареда Лето, исполнившему роль Джокера в «Отряде самоубийц». Тот якобы возмутился, когда «Грета» похвалила Феникса. «Лето» назвал себя лучшим Джокером и плясал, пока его не увезли в больницу. Феникс смутился и вежливо заявил, что тоже считает Лето хорошим актером и может представить, из-за чего у его коллеги случился нервный срыв.

Далее пранкеры упросили Феникса рассмеяться как Джокер. Актер долго отнекивался, утверждал, что забыл, как это делается, но потом все же расхохотался. Все, чтобы сделать приятно Грете.

Пранк закончился «трагедией»: отец Греты Тунберг, который, между прочим, тоже актер, разозлился на дочь из-за того, что та не ценит его талантов. «Тунберги» принялись ссориться. В итоге пранкеры включили запись выстрелов, взятых из фильма «Брат» — и тут-то воцарилась тишина.

Сперва Феникс и Руни Мара не знали, как отреагировать. Но исполнитель роли Джокера довольно быстро сообразил, что их просто-напросто разыграли. Шутку актер оценил: «О боже мой, да это же пранк! Нас конкретно пранканули! Круто пранканули. […] Ребят, вы великолепны, а мы полностью лоханулись. Круто, очень круто! После такого мы, возможно, начнем ***** [черт возьми] заикаться, но это было великолепно. Спасибо, что использовали эту тему, чтобы нас рассмешить. Хорошо, что мы в любой ситуации готовы найти что-то смешное».