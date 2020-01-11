Хоакина Феникса задержали в Вашингтоне на акции протеста против изменений климата

Полиция Вашингтона задержала актеров Хоакина Феникса («Джокер») и Мартина Шина («Апокалипсис сегодня») на акции протеста против изменений климата, прошедшей 10 января. Об этом сообщает CNN со ссылкой на организаторов протестной акции.

Во время выступления на митинге Хоакин Феникс назвал мясную и молочную промышленность одной из причин климатических изменений в мире. «Иногда мы задаемся вопросом, что мы можем сделать в борьбе с изменением климата. И есть кое-что, что вы можете сделать сегодня или завтра, выбирая то, что вы едите. Есть вещи, без которых мне не обойтись. Я летел сюда самолетом… Но я могу изменить свои вкусовые привычки», — сказал Феникс.

Всего на акции протеста задержали 147 человек, сообщили CNN в полиции, не став уточнять имена задержанных.

Акции протеста против изменений климата в рамках кампании Fire Drill Fridays актрисы Джейн Фонды проходят в Вашингтоне 14-ю неделю подряд.

В январе Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» как лучший драматический актер за роль в фильме «Джокер».