В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премий «Золотой глобус». Награду в главной номинации «Лучший драматический фильм» получила лента Сэма Мендеса «1917». Сам Мендес назван лучшим драматическим режиссером.

Лучшим драматическим актером был назван Хоакин Феникс («Джокер»), лучшей актрисой — Рене Зельвеггер («Джуди»).

Фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» получил награду в категории «Лучшая комедия или мюзикл». Всего у фильма три награды (рекордное число для нынешней церемонии) — сам Тарантино получил награду за лучший сценарий, а Брэд Питт — за лучшую роль второго плана.

Лучшим драматическим сериалом был назван «Чернобыль». Победу в номинации «Лучшая песня» одержала «Iʼm Gonna Love Me Again» из байопика Элтона Джона «Рокетмэн».