«В правовом государстве должны править не сексуальные предпочтения, а закон». Мединский — о вырезанных сценах из «Рокетмена»
Источник: Интерфакс
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Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил «Интерфаксу», что прокатчик фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен» представил для проката отредактированную версию картины, опираясь на закон.
«В правовом государстве должны править не частные эстетические и сексуальные предпочтения отдельных личностей, а закон, как в России сейчас, так и должно быть», — сказал Мединский.
Из фильма «Рокетмен» в российском прокате вырезали сцены с наркотиками, однополым сексом и мужскими поцелуями. Компания-прокатчик «Централ Партнершип» объяснила, что внесла изменения, чтобы фильм соответствовал российским законам.
«Рокетмен» выйдет в России 6 июня с возрастным рейтингом 18+.