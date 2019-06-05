Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил «Интерфаксу», что прокатчик фильма об Элтоне Джоне « » представил для проката отредактированную версию картины, опираясь на закон.

«В правовом государстве должны править не частные эстетические и сексуальные предпочтения отдельных личностей, а закон, как в России сейчас, так и должно быть», — сказал Мединский.

Из фильма «Рокетмен» в российском прокате вырезали сцены с наркотиками, однополым сексом и мужскими поцелуями. Компания-прокатчик «Централ Партнершип» объяснила, что внесла изменения, чтобы фильм соответствовал российским законам.

«Рокетмен» выйдет в России 6 июня с возрастным рейтингом 18+.