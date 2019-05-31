Из фильма про Элтона Джона в российском прокате вырезали сцены с наркотиками и однополым сексом. Минкульт заявил, что не имеет отношения к цензуре

Кадр из фильма «Рокетмен» David Appleby / Paramount Pictures

Из фильма про Элтона Джона в российском прокате вырезали сцены с наркотиками и однополым сексом. Закрытый показ картины в Москве состоялся 30 мая. По словам кинокритика Егора Москвитина, который посмотрел фильм на Каннском фестивале, из российской версии исчез эпизод с употреблением наркотиков; сцена секса между двумя мужчинами и финальный титр, где показано фото Джона с супругом и говорится, что певец встретил настоящую любовь. Кинокритик Антон Долин заявил, что из фильма вырезаны все сцены секса и поцелуев между мужчинами. Долин назвал случившееся цензурой. «Из фильма убрали всего минут пять, но это очень заметно. Речь идет о принципиальных пяти минутах, очень важных для художественного замысла», — написал он в фейсбуке.

Британский певец и композитор Элтон Джон — открытый гей. В 1976 году он заявил о своей бисексуальности, в 1980-х годах был женат на женщине, а в 1992 году признался, что он гей. Через год Элтон Джон встретил своего нынешнего партнера, режиссера и кинопродюсера Дэвида Ферниша. Пара заключила брак в 2014 году, они воспитывают двоих детей. В колонке для The Guardian Элтон Джон рассказал, что на стадии обсуждения байопика некоторые киностудии хотели сократить количество сцен с сексом и наркотиками — ради снижения возрастного рейтинга картины. Но, по словам музыканта, раньше в его жизни было довольно много сексуальных связей и наркотиков (он не раз лечился от наркозависимости). Певец не видел смысла снимать фильм, в котором бы рассказывалось, как после концертов он «тихонько сидел в отеле со стаканом теплого молока и Библией».

«Централ Партнершип» — российский прокатчик «Рокетмена» — подтвердил удаление сцен из фильма. Глава пресс-службы компании Юлия Калиновская заявила «Медузе», что картину изменили для соответствия законодательству РФ. По словам Калиновской, речь идет о законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также о запрете пропаганды употребления наркотиков. Глава пресс-службы «Централ Партнершип» отказалась отвечать на вопрос, знает ли об изменениях в фильме мировой дистрибьютор «Рокетмена» Paramount Pictures. По словам Антона Долина, компания Paramount в курсе — ее представители присутствовали на премьере в Москве.

Сцены с наркотиками в России показывать нельзя, а секс между мужчинами — можно. В российском прокате у «Рокетмена» рейтинг 18+. Пропаганда употребления наркотиков запрещена в России в любом виде и для аудитории любых возрастов. Но информация, «пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения», запрещена только для тех, кому нет 18 лет. Это означает, что фильм со сценами гомосексуальных отношений может иметь маркировку только «18+» и детей на него допускать нельзя даже в сопровождении родителей. До последнего времени этот запрет не был подкреплен обязательной проверкой возраста посетителей кинотеатров, что позволяло заведениям избегать , когда дети смотрели «взрослые» фильмы. 1 мая был подписан закон, по которому кассир или контролер имеет право попросить паспорт у посетителя, если тот не выглядит на 18 лет. Эта норма вступит в силу в конце октября 2019 года.

Минкульт заявил, что не имеет отношения к цензуре «Рокетмена». «Никаких рекомендаций по поводу удаления сцен из указанной картины Минкультуры России не давало, это исключительно решение компании-прокатчика ленты», — цитирует РИА Новости пресс-службу министерства. Министр культуры Владимир Мединский сказал, что его ведомство «ничего не вырезает». «Если вы представляете себе министерство культуры как организацию, которая ножницами в пленке что-то вырезает, это очень превратное впечатление. У нас другой функционал и другие задачи», — заявил Мединский.

В кинотеатрах «Пионер» «Рокетмена» хотят показать без цензуры. Официальная премьера фильма в России пройдет 6 июня. Сеть московских кинотеатров «Пионер» сообщила РБК, что планирует показать оригинальную версию фильма с субтитрами. Соответствующее предложение направлено «Централ Партнершип». В пресс-службе прокатчика заявили, что не комментируют переговоры с партнерами.

Ранее в Китае вырезали гомосексуальные сцены из «Богемской рапсодии». В России показали полную версию фильма. Картина «Богемская рапсодия» рассказывает про группу Queen и ее солиста Фредди Меркьюри. В китайский прокат лента вышла в марте 2019 года. При этом в ней отсутствовали шесть сцен с упоминанием гомосексуальности солиста Queen. В России, где «Богемская рапсодия» вышла в прокат в ноябре 2018 года, показывали полную версию фильма. У этой картины, как и у «Рокетмена», был рейтинг 18+. Ее прокатчиком выступила компания «Двадцатый Век Фокс СНГ».

Ольга Корелина, Михаил Зеленский, Кристина Сафонова