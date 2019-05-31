Gavin Bond / Paramount Pictures

Певец Элтон Джон — открытый гомосексуал. Наркотики были неотъемлемой частью его жизни. Разумеется, все это отражено в биографическом фильме «Рокетмен». Авторы даже вставили в титры фрагмент, где говорится, что музыкант в конце концов встретил любовь своей жизни. Там же показана фотография Элтона Джона с его супругом — режиссером и кинопродюсером Дэвидом Фернишем.

Но как с этими сценами поступила компания «Централ Партнершип», занимающаяся прокатом фильма в России? Все просто: эпизоды с наркотиками и сексом между мужчинами вырезали «для соответствия картины законодательству РФ». Фрагмент про любовь всей жизни (как и снимок Джона с Фернишем) из титров тоже убрали. И это несмотря на то, что рейтинг фильма в России — 18+ (детей на него не должны пускать даже с родителями). При этом в Министерстве культуры утверждают, что не просили прокатчика что-либо удалять из картины.

В соцсетях раскритиковали действия «Централ Партнершип». Пользователи шутят, что в России Элтон Джон жил совсем другой жизнью — без мужчин и наркотиков.

Пользователи попытались представить: а что еще могли вырезать из российских версий каких-нибудь фильмов? Если коротко, то что угодно!