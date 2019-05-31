Из российской версии фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне вырезали сцену секса между мужчинами

В России изменили биографический фильм « » об Элтоне Джоне, сообщает телеканал Дождь». Об этом стало известно на премьерном показе, прошедшем 30 мая в кинотеатре «Октябрь» в Москве.

После показа ведущий «Дождя» Михаил Козырев, представлявший фильм зрителям, сообщил, что из киноленты вырезали все сцены с поцелуями мужчин, гомосексуальный секс и эпизоды, где появляются наркотики.

Кинокритик Антон Долин, участвовавший в показе, сообщил в фейсбуке, что из фильма убрали «пять принципиальных минут, очень важных для художественного замысла». Он назвал случившееся цензурой.

Кинокритик Егор Москвитин, смотревший фильм на Каннском кинофестивале, подтвердил эту информацию. По его словам, из титров также убрали фрагмент, в котором говорится, что Элтон Джон встретил настоящую любовь и показано фото певца с его супругом.

В России «Рокетмен» выйдет 6 июня. В российском прокате у фильма рейтинг 18+. Прокатом занимается компания «Централ Партнершип».

В Китае в марте вышла отредактированная версия фильма «Богемская рапсодия» о солисте Queen Фредди Меркьюри, из которой вырезали шесть сцен с упоминанием гомосексуальности музыканта. В России, где «Богемская рапсодия» вышла в прокат в ноябре 2018 года, показывали полную версию фильма. У фильма также был рейтинг 18+.