Студия Paramount Pictures выпустила трейлер фильма «Рокетмен» о британском певце и композиторе Элтоне Джоне. Режиссером выступил постановщик «Эдди Орла» Декстер Флетчер (он же продюсировал «Богемскую рапсодию»). Роль Элтона Джона исполнил Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба»).

Paramount Pictures

Фильм расскажет об основных этапах в жизни певца — от учебы в Королевской академии музыки до принятия собственной сексуальной ориентации.

В России «Рокетмен» выйдет 6 июня.