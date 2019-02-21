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Вышел трейлер «Рокетмена» — биографического фильма об Элтоне Джоне. Посмотрите его прямо сейчас
Meduza
Студия Paramount Pictures выпустила трейлер фильма «Рокетмен» о британском певце и композиторе Элтоне Джоне. Режиссером выступил постановщик «Эдди Орла» Декстер Флетчер (он же продюсировал «Богемскую рапсодию»). Роль Элтона Джона исполнил Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба»).
Фильм расскажет об основных этапах в жизни певца — от учебы в Королевской академии музыки до принятия собственной сексуальной ориентации.
В России «Рокетмен» выйдет 6 июня.