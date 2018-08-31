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Элтон Джон принял участие в рэп-баттле и все испортил. Но только в рекламе Snickers

Meduza
12:30, 31 августа 2018
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Сэр Элтон Джон на 12 секунд стал участником рэп-баттла в новой рекламе шоколадных батончиков Snickers.

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В ролике британский исполнитель врывается на баттл в своем традиционном образе: в красном пиджаке с блестками, больших солнцезащитных очках и золотой цепью с большим кулоном.

Элтон Джон под удивленные взгляды публики начинает петь «Donʼt Go Breaking My Heart». Его останавливают и предлагают съесть батончик. «Ты всегда теряешь свой напор, когда голоден», — говорит ему товарищ. Музыкант откусывает от батончика и превращается в темнокожего рэпера.

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