Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Из фильма про Элтона Джона вырезали сцену секса между мужчинами. Мединский ни при чем
11:51, 31 мая 2019
Источник: Meduza
В российском прокате из биографического фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен»
вырезали
сцены с поцелуями и сексом между мужчинами, а также эпизоды, где появляются наркотики. В компании «Централ Партнершип», которая занимается прокатом ленты, сообщили, что в нее «были внесены изменения для соответствия картины законодательству РФ». В Минкультуры утверждают, что никаких рекомендаций по поводу удаления сцен из фильма не давали.
Фото в анонсе: Артем Геодакян / ТАСС / Vida Press
Напишите нам