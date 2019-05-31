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Из фильма про Элтона Джона вырезали сцену секса между мужчинами. Мединский ни при чем

Источник: Meduza
В российском прокате из биографического фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен» <a href="https://meduza.io/news/2019/05/31/iz-rossiyskoy-versii-filma-roketmen-ob-eltone-dzhone-vyrezali-stsenu-seksa-mezhdu-muzhchinami" target="_blank">вырезали</a> сцены с поцелуями и сексом между мужчинами, а также эпизоды, где появляются наркотики. В компании «Централ Партнершип», которая занимается прокатом ленты, сообщили, что в нее «были внесены изменения для соответствия картины законодательству РФ». В Минкультуры утверждают, что никаких рекомендаций по поводу удаления сцен из фильма не давали. 
В российском прокате из биографического фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен» вырезали сцены с поцелуями и сексом между мужчинами, а также эпизоды, где появляются наркотики. В компании «Централ Партнершип», которая занимается прокатом ленты, сообщили, что в нее «были внесены изменения для соответствия картины законодательству РФ». В Минкультуры утверждают, что никаких рекомендаций по поводу удаления сцен из фильма не давали. 

Фото в анонсе: Артем Геодакян / ТАСС / Vida Press