Элтон Джон и создатели фильма «Рокетмен» обвинили российского прокатчика в цензуре. Из киноленты вырезали сцену однополого секса

Создатели фильма « » и британский певец Элтон Джон выпустили совместное заявление, в котором осудили действия российского прокатчика киноленты «Централ Партнершип».

«Мы самым решительным образом отвергаем решение потворствовать местным законам и подвергать „Рокетмена“ цензуре на российском рынке», — сказано в заявлении.

Создатели фильма и артист назвали картину «истинным отражением необычайной жизни Элтона, без прикрас». По их мнению, решение российского прокатчика внести изменения в фильм — это «печальное отражение разделенного мира, в котором мы до сих пор живем, и того, как он все еще может жестоко не принимать любовь между двумя людьми».

Из фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне в российском прокате вырезали сцены с наркотиками, однополым сексом и мужскими поцелуями. По словам кинокритика Антона Долина, из фильма убрали «пять принципиальных минут, очень важных для художественного замысла».

В компании «Централ Партнершип» заявили, что внесли изменения в фильм, чтобы он соответствовал законам РФ.

«Рокетмен» выйдет в российский прокат 6 июня с возрастным рейтингом 18+.