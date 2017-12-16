Порги, вулптексы и фатиры Самые классные фантастические звери из новых «Звездных войн» — кто они?
14 декабря в российский прокат вышел фильм «Звездные войны: Последние джедаи» — восьмой эпизод легендарной киносаги. В фильме появляется сразу несколько видов фантастических зверей — птички порги, хранители острова джедаев, грустные космические лошади и хрустальные лисицы. Они не только классно выглядят, но и помогают главным героям в трудных ситуациях.
Предупреждение. В материале есть спойлеры. Если вы еще не видели «Последних джедаев», лучше вспомните предыдущие части и пройдите очень сложный тест по вселенной «Звездных войн».
Порги
Маленькие морские птички с планеты Эч-То, где долгое время укрывался Люк Скайуокер, однозначно самые милые герои восьмого эпизода «Звездных войн»: у них огромные глаза и они издают смешные звуки. Порги неплохо приспособились к скалистым островам Эч-То — птицы строят гнезда и прыгают по утесам. Самцы порги немного крупнее самок, а птенцов называют порглятами. Кроме того, порги очень любопытны и надоедливы, поэтому иногда становятся ужином гостей, прибывших на остров джедаев. Прототипом для порги стали птицы тупики, населяющие ирландский остров Скеллиг-Майкл — именно там снимались сцены с Эч-То.
Хранители
Хранители — это разумные амфибии, обитающие, как и порги, на планете Эч-То. Хранители поддерживали порядок на острове, в первом храме джедаев и убежище Скайуокера. Все представители этой расы — женского пола; они живут на Эч-То испокон веков и служат Силе. Существа разговаривают на своем языке, но понимают джедаев. Как рассказал художник по визуальным эффектам Нил Сканлан, придумавший всех животных в «Последних джедаях», хранители — близкие родственники поргов, именно поэтому у них такие птичьи ноги.
Вулптексы
Вулптексы, хрустальные лисы с Крейта, живут в норах и тоннелях под солевой поверхностью планеты. Вулптексы так давно обитают на минеральной планете, что их шерсть кристаллизовалась. Лисы сумели приспособиться к климату Крейта и стали доминирующим видом на планете. По словам создателей фильма, художники, работавшие над образом вулптекса, вдохновлялись хрустальными люстрами, а название вида произошло от двух латинских слов — vulpes (лисица) и vertex (вершина).
Фатиры
Космические лошади — фатиры — очень грациозные и красивые, но при этом несчастные существа. Богатые жители города-казино Канто-Байт покупают фатиров для участия в гонках. Эти животные хорошо приручаются и развивают большую скорость, однако чахнут и страдают в стойле.
Читайте также
- «Звездные войны. Последние джедаи»: на темной стороне Восьмой эпизод получился одним из лучших за всю историю киносаги. Ура! (Небольшие спойлеры!)
- Как зовут сына Чубакки? Тест «Медузы» по вселенной «Звездных войн», который вы не пройдете
- Что ждет Рей, Люка и Кайло Рена? Самые интересные фанатские теории о новых «Звездных войнах» (спойлеры!)