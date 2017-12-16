14 декабря в российский прокат вышел фильм «Звездные войны: Последние джедаи» — восьмой эпизод легендарной киносаги. В фильме появляется сразу несколько видов фантастических зверей — птички порги, хранители острова джедаев, грустные космические лошади и хрустальные лисицы. Они не только классно выглядят, но и помогают главным героям в трудных ситуациях.

Порги

Lucasfilm / Walt Disney

Маленькие морские птички с планеты Эч-То, где долгое время укрывался Люк Скайуокер, однозначно самые милые герои восьмого эпизода «Звездных войн»: у них огромные глаза и они издают смешные звуки. Порги неплохо приспособились к скалистым островам Эч-То — птицы строят гнезда и прыгают по утесам. Самцы порги немного крупнее самок, а птенцов называют порглятами. Кроме того, порги очень любопытны и надоедливы, поэтому иногда становятся ужином гостей, прибывших на остров джедаев. Прототипом для порги стали птицы тупики, населяющие ирландский остров Скеллиг-Майкл — именно там снимались сцены с Эч-То.

Хранители

Lucasfilm / Walt Disney

Хранители — это разумные амфибии, обитающие, как и порги, на планете Эч-То. Хранители поддерживали порядок на острове, в первом храме джедаев и убежище Скайуокера. Все представители этой расы — женского пола; они живут на Эч-То испокон веков и служат Силе. Существа разговаривают на своем языке, но понимают джедаев. Как рассказал художник по визуальным эффектам Нил Сканлан, придумавший всех животных в «Последних джедаях», хранители — близкие родственники поргов, именно поэтому у них такие птичьи ноги.

Вулптексы

Lucasfilm / Walt Disney

Вулптексы, хрустальные лисы с Крейта, живут в норах и тоннелях под солевой поверхностью планеты. Вулптексы так давно обитают на минеральной планете, что их шерсть кристаллизовалась. Лисы сумели приспособиться к климату Крейта и стали доминирующим видом на планете. По словам создателей фильма, художники, работавшие над образом вулптекса, вдохновлялись хрустальными люстрами, а название вида произошло от двух латинских слов — vulpes (лисица) и vertex (вершина).

Фатиры

Lucasfilm / Walt Disney

Космические лошади — фатиры — очень грациозные и красивые, но при этом несчастные существа. Богатые жители города-казино Канто-Байт покупают фатиров для участия в гонках. Эти животные хорошо приручаются и развивают большую скорость, однако чахнут и страдают в стойле.