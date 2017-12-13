Что ждет Рей, Люка и Кайло Рена? Самые интересные фанатские теории о новых «Звездных войнах» (спойлеры!)

Пользователи сайта Reddit предположили, что Люк Скайуокер, сын Дарта Вейдера и Падме Амидалы, перешел на темную сторону Силы. Фанаты серии отмечают, что в трейлере «Последних джедаев» Люк говорит, что он напуган, а по мнению магистра Йоды, именно страх ведет на темную сторону. Возможно, Люк стал серым джедаем и начал использовать обе стороны Силы. На это, например, намекают постеры IMAX. На одном постере Люк изображен на светлой стороне с Рей, а на другом — с Кайло Реном, адептом темной Силы.

Light side or the dark? Feel the Force with our exclusive @StarWars #TheLastJedi display in select IMAX theatres! pic.twitter.com/Qs2iMJlyWM — IMAX (@IMAX) October 10, 2017

Эксперт по вселенной «Звездных войн» Томас Пуэйо предположил, что в «Последних джедаях» Рей потеряет руку или ногу (скорее всего, руку). Пуэйо вспомнил, что главный герой каждой трилогии лишался руки: Энакин Скайуокер во втором эпизоде, Люк Скайуокер — в пятом. Среди фанатов киносаги также ходят слухи, что Рей останется без левой руки — на съемках «Последних джедаев» кто-то заметил Дейзи Ридли, исполнительницу роли Рей, с зеленым хромакей-рукавом именно на левой руке.

Как известно, до того, как перейти на темную сторону Силы, Бен Соло, более известный как Кайло Рен, обучался у своего дяди Люка Скайуокера. Кайло присоединился к Рыцарям Рен, приспешникам темной стороны, которых возглавляет Сноук, и взял себе новое имя. На Reddit считают, что первый темный рыцарь, некто по имени Рен, был учеником Люка. Скорее всего, он заигрывал с темной стороной Силы и был изгнан или убит Скайуокером. Другие ученики объединились, отвергли учение Люка и стали убивать оставшихся джедаев. В эту же теорию пользователи Reddit помещают предположение о том, что Рей и Кайло Рен — брат и сестра, и поэтому Люк так неохотно обучает Рей, опасаясь, что она вслед за братом перейдет на темную сторону.

У поклонников киносаги очень много теорий относительно происхождения Рей. Некоторые предлагают совсем безумные теории вроде такой: Рей была выращена из отрезанной руки Люка Скайуокера. Среди полного абсурда есть одно правдоподобное предположение: Рей — родственница Оби-Вана Кеноби. Фанаты киносаги отмечают сходство их нарядов, манеру борьбы и скрытность — поведение и привычки Рей очень похожи на Кеноби. Кроме того, в «Пробуждении силы» Рей, взяв в руки световой меч Скайуокеров, слышит голос Оби-Вана. «Это твои первые шаги», — говорит Кеноби.

Верховный лидер Сноук намного древнее и опаснее, чем кажется. В «Пробуждении силы» он утверждает, что видел рассвет и падение Империи, основанной Палпатином. Пользователь ютьюба под ником Thor Skywalker считает, что Сноук был одним из первых адептов темной стороны Силы и, возможно, именно он стоял у истоков ситхов. Согласно теории блогера, Сноук ставил себя выше ситхов и использовал их для достижения своих целей. Когда Дарт Вейдер убил Палпатина, джедаи сослали Сноука в самую дальнюю часть галактики, но тот освободился и вернулся к власти. Это объясняет, почему Сноук в таком плохом физическом состоянии и зачем ему нужен Кайло Рен.

Фанаты «Звездных войн» верят, что раз создатели седьмого эпизода «Пробуждение силы» не показали тело Хана Соло, значит, он не умер. Напомним, Кайло Рен, сын Соло, проткнул своего отца световым мечом и сбросил его в шахту базы «Старкиллер». Сторонники теории приводят в качестве аргумента похожий эпизод, произошедший с Люком Скайуокером. Однако они упускают тот факт, что Люк — джедай и мог восстановиться с помощью Силы. Некоторые предполагают, что Кайло мог инсценировать смерть Соло, чтобы напугать Рей.