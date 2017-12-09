«Настали беспокойные времена»: фрагмент комикса о приключениях Хана Соло и Чубакки

Восьмой эпизод «Звездных войн» — «Последние джедаи» — выходит в российский прокат 14 декабря. К премьере книжный сервис Bookmate опубликовал серию комиксов по «Звездным войнам» — как со старыми, так и с новыми героями. «Медуза» публикует фрагмент первого выпуска серии о Хане Соло. Комикс рассказывает о том, что происходило с Соло и Чубаккой после событий фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда».