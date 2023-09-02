Война Пятьсот пятьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 сентября читайте здесь.
Главные новости:
- СБУ заподозрила Игоря Коломойского в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
- Украинские морские дроны трижды за ночь пытались атаковать Крымский мост, утверждает Минобороны РФ.
- США на следующей неделе объявят о первых поставках Киеву бронебойных снарядов с обедненным ураном, узнал Reuters.
Мирная жительница пострадала при обстреле деревни Успеновка в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он обвинил в обстреле Украину.
«Насчитали три прилета. От взрывной волны пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. В одном из домовладений выбиты стекла», — рассказал Старовойт.
Администрация президента США Джо Байдена на следующей неделе объявит о первых поставках Киеву бронебойных снарядов с обедненным ураном
По данным Reuters, такие снаряды войдут в новый пакет помощи Украине. В зависимости от того, что еще в него включат, этот пакет помощи будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов, рассказал один из американских чиновников. По словам собеседников агентства, стоимость и содержимое пакета помощи еще уточняются.
Один из источников Reuters предположил, что снаряды будут использоваться в американских танках Abrams, которые доставят в Украину в ближайшие недели. Politico сообщало, что их поставят в середине сентября.
О том, что администрация президента США может одобрить поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном для американских танков Abrams, газета The Wall Street Journal сообщала в июне.
- В марте Минобороны Великобритании объявило, что вместе с танками Challenger-2 отправит в Украину бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
- В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что «коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом». Власти Великобритании обвинили Путина в «намеренном дезинформировании». На этом фоне президент РФ объявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие.
Два украинских беспилотника перехватили в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. Ведомство заявило, что утром 2 сентября в очередной раз отразило «попытку киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории РФ».
Другие подробности министерство не сообщает. Власти Белгородской области атаку не комментировали.
Вечером 1 сентября Минобороны РФ отчиталось об уничтожении еще двух украинских дронов в регионе. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнял, что силы ПВО сбили «две воздушные цели» в Корочанском районе и Яковлевском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Минобороны России отчиталось об отражении атак украинских морских беспилотников на Крымский мост
Первая атака, по данным военного ведомства, произошла около 23:15 по московскому времени. Минобороны заявило, что полупогружный безэкипажный катер был «своевременно обнаружен и уничтожен» в акватории Черного моря.
Еще два морских дрона пытались атаковать Крымский мост в 02:10 и в 02:20, сообщает министерство. Оба беспилотника уничтожены.
С полуночи до трех часов ночи движение по Крымском мосту было перекрыто.
Игоря Коломойского заподозрили в мошенничестве и легализации имущества
СБУ, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили бизнесмену Игорю Коломойскому подозрение по уголовным статьям 190 (мошенничество) и 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Об этом сообщает СБУ и Офис генпрокурора Украины.
По версии следствия, в 2013-2020 годах Коломойский легализовал более 500 миллионов гривен путем их вывода за границу через инфраструктуру подконтрольных ему банковских учреждений.
1 февраля, как сообщали украинские СМИ, дома у Коломойского прошел обыск в связи с расследованием предполагаемых махинаций вокруг «Укрнафты» и «Укртатнафты». Речь шла о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли четыре ракетных и 39 авиационных ударов, совершили 42 обстрела из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 45 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки противника в районах Новоселовского (купянское направление), Курдюмовки (бахмутское направление), Северного (авдеевское направление), Красногоровки (марьинское направление), Старомайорского (шахтерское направление).
- Авиация Украины нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств, два пункта управления, три склада боеприпасов и радиолокационную станцию противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Начинается 556-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.