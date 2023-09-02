Война Пятьсот пятьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

Администрация президента США Джо Байдена на следующей неделе объявит о первых поставках Киеву бронебойных снарядов с обедненным ураном

По данным Reuters, такие снаряды войдут в новый пакет помощи Украине. В зависимости от того, что еще в него включат, этот пакет помощи будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов, рассказал один из американских чиновников. По словам собеседников агентства, стоимость и содержимое пакета помощи еще уточняются.

Один из источников Reuters предположил, что снаряды будут использоваться в американских танках Abrams, которые доставят в Украину в ближайшие недели. Politico сообщало, что их поставят в середине сентября.

О том, что администрация президента США может одобрить поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном для американских танков Abrams, газета The Wall Street Journal сообщала в июне.

В марте Минобороны Великобритании объявило, что вместе с танками Challenger-2 отправит в Украину бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что «коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом». Власти Великобритании обвинили Путина в «намеренном дезинформировании». На этом фоне президент РФ объявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие.

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