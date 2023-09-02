Страны НАТО во время учений впервые отработают отражение атаки со стороны России в Балтийском море

Во время военно-морских учений, которые начнутся 9 сентября в Балтийском море с участием около 30 кораблей и более трех тысяч военнослужащих, западные страны впервые отработают отражение российской атаки в регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главнокомандующего ВМС Германии Яна Кристиана Каака.

По его словам, таким образом западные страны посылают России «четкий сигнал».

Учения начнутся 9 сентября и продлятся две недели. В них будут участвовать войска стран НАТО на Балтийском море, а также Швеция, которая еще не стала членом альянса, и страны не из этого региона — США, Канада, Нидерланды, Бельгия и Франция. Как пишет Reuters, они будут отрабатывать десантные операции и удары с моря по суше.

По словам Каака, ВМС США отправят на учения корабль Mesa Verde длиной более 200 метров, предназначенный для транспортировки и высадки около 800 морских пехотинцев.

«Финляндия и страны Балтии почти на 100% зависят от морских маршрутов поставок через Балтийское море. Если будет заблокирован − а это можно сделать легко, поскольку есть только две автомобильные дороги и одна железнодорожная линия − тогда нам останутся только морские пути, и именно через них нам придется прокладывать себе дорогу», — сказал Каак.

Он добавил, что это будут первые учения такого масштаба, которыми будут командовать ВМС Германии из нового морского штаба в немецком городе Ростоке.

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