Суд в Киеве отправил под арест Игоря Коломойского с возможностью внесения залога в 510 миллионов гривен

Шевченковский районный суд Киева отправил бизнесмена Игоря Коломойского под стражу на два месяца по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Об этом сообщает «Грати».

При этом суд предоставил возможность внести залог за бизнесмена в размере 510 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов).

Заседание суда проходило в закрытом режиме по просьбе защиты. Судья постановил взять Коломойского под стражу в зале суда.

Утром 2 сентября Служба безопасности Украины вручила Коломойскому подозрение подозревают в мошенничестве (статьи 190 УК) и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (статья 209 УК). По версии следствия, с 2013 по 2020 год Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен «путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений».

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