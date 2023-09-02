СБУ заподозрила Игоря Коломойского в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем

Служба безопасности Украины бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Коломойского подозревают в мошенничестве (статьи 190 УК) и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (статья 209 УК).

По версии следствия, с 2013 по 2020 год Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен «путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений».

Новость дополняется