Минобороны РФ: украинские морские дроны трижды за ночь пытались атаковать Крымский мост
Минобороны России сообщило об отражение атак украинских морских беспилотников на Крымский мост.
Первая атака, по данным военного ведомства, произошла около 23:15 по московскому времени. Минобороны заявило, что полупогружный безэкипажный катер был «своевременно обнаружен и уничтожен» в акватории Черного моря.
Еще два морских дрона пытались атаковать Крымский мост в 02:10 и в 02:20, сообщает министерство. Оба беспилотника уничтожены в акватории Черного мора.
С полуночи до трех часов ночи движение по Крымском мосту было перекрыто, сообщалось в телеграм-канале оперативной информации по ситуации на мосту.
С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину на Крымском мосту произошло два взрыва — 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года.
Глава СБУ Василий Малюк рассказывал, что для удара по мосту в июле использовался дрон Sea Baby («Морской малыш»), начиненный 850 килограммами взрывчатки. Он назвал этот беспилотник результатом многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину. Он также говорил, что взрыв на мосту в октябре 2022 года — «одна из реализаций» СБУ.