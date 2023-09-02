Фонд Нобеля отозвал приглашения послам России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевских премий

Нобелевский фонд отозвал приглашения послам из России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премий. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение пригласить на церемонию всех послов в фонде объяснили желанием «как можно шире распространять ценности и смыслы, которые олицетворяет Нобелевская премия».

«Например, посредством четкого политического послания прошлого года, когда премия мира была борцам за права человека из России и Беларуси, а также украинцам, которые работают с документированием российских военных преступлений», — говорится в заявлении.

Фонд отметил, что его решение в 2023 году пригласить на церемонию послов всех стран, дипломатические миссии которых представлены в Швеции и Норвегии, вызвало резкую реакцию в том числе в Швеции. Поэтому фонд решил не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Как и прежде, все послы будут приглашены на церемонию в Осло, говорится в заявлении.

Решение пригласить посла России раскритиковали в Украине и Швеции. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что это решение лишь усилит у Кремля «ощущение безнаказанности». Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что инициатива фонда его удивила.

В 2022 году официальных представителей властей России и Беларуси не пригласили на вручение Нобелевских премий из-за российского вторжения в Украину.