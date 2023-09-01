Фонд Нобеля (похоже) пригласит послов России и Беларуси на вручение Нобелевской премии. В Украине и Швеции уже осудили это решение

Фонд Нобеля объявил, что изменит правила приглашения гостей на церемонию вручения Нобелевских премий. В частности, организаторы мероприятия решили пригласить послов всех стран, дипломатические миссии которых представлены в Швеции и Норвегии. Об этом говорится в заявлении фонда.

«Мир все больше делится на сферы, где ограничивается возможность диалога между теми, кто придерживается разных взглядов. Чтобы противостоять этой тенденции, мы сегодня расширяем круг приглашенных лиц, чтобы торжественно отметить вручение Нобелевской премии и понять важность свободной науки, свободной культуры и свободных, мирных обществ», — заявил исполнительный директор фонда Видар Хельгесен.

Из заявления фонда следует, что в число приглашенных снова войдут послы России и Беларуси, которых в прошлом году не позвали на вручение Нобелевских премий, отметили Reuters и «Би-би-си». Напрямую в заявлении фонда Нобеля об этом не говорится.

В Украине и Швеции раскритиковали решение фонда пригласить посла России. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что это решение лишь усилит у Кремля «ощущение безнаказанности».

«Вероятнее всего, в тот день, когда российский посол будет сидеть в красивом костюме в Стокгольмском концерт-холле, российская армия будет совершать очередные военные преступления на оккупированных украинских территориях, а российские ракеты будут уничтожать очередные жилые кварталы в украинских городах», — подчеркнул Николенко.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что инициатива фонда его удивила. «Конечно, Нобелевский фонд сам решает, кого приглашать на церемонию. Но я, как и многие другие, с удивлением отреагировал на приглашение России. Я бы так не сделал. Я понимаю, что это расстроит многих людей и в Швеции, и в Украине», — сказал он.

В 2022 году официальных представителей властей России и Беларуси не пригласили на вручение Нобелевских премий из-за агрессии в отношении Украины. Тогда же лауреатами премии мира стали правозащитники трех этих стран: российский «Мемориал», украинский «Центр гражданских свобод», а также белорусский правозащитник Алесь Беляцкий.

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