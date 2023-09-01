Директор Института США и Канады РАН опубликовал статью, где разобрал антизападные тезисы российской пропаганды. Вскоре его отстранили от должности

Директора Института США и Канады РАН отстранили от должности, рассказали «Медузе» два знакомых ученого.

Утром 1 сентября Гарбузова отстранили «по решению », утверждает один из собеседников «Медузы». На сайте Института США и Канады ученый по-прежнему числится директором. Официально об отстранении не сообщалось. Сам Гарбузов от комментариев отказался.

Перед отстранением Гарбузов опубликовал колонку в , где развенчал мифы о Западе, которые используют российские пропагандисты, а также обозначил место России в мире. В статье, вышедшей 29 августа, ученый среди прочего пишет, что на протяжении всей истории «заряд внешнеполитического экспансионизма» не покидал Россию. Сначала лидеры страны сконструировали миф о мировом коммунизме, а затем придумали несколько других, в том числе тезис об американском империализме.

Гарбузов считает, что мифы, которые предлагает современная российская власть, распространяются за счет машины государственной пропаганды: «хорошо проплаченных профессиональных политических манипуляторов и участников многочисленных телевизионных ток-шоу». Среди этих мифов, по его словам, — идея о кризисе глобализации и «англо-саксонского» мира, антиколониальной революции, об утрате американского доминирования, великой мировой антиамериканской революции и упадке Запада.

«Цель всего этого (создания государственных внешнеполитических мифов — прим. „Медузы“) вполне очевидна — погружающее собственное общество в мир иллюзий и сопровождаемое великодержавной и патриотической риторикой нескрываемое и намеренное бессрочное удержание власти любой ценой, сохранение собственности и политического режима нынешней правящей элитой и интегрированным с ней олигархатом», — говорится в колонке.

Публикацию раскритиковали сотрудники пропагандистских СМИ. В частности, ведущий радио «Комсомольская правда» Сергей Мардан сравнил ее с постами , а издание «Политнавигатор» собрало все возмущенные отзывы на статью в заметке с пометками «нацпредатели» и .

Связано ли отстранение Гарбузова с публикацией, точно неизвестно. «Медуза» направила запрос в Институт США и Канады РАН. На момент публикации в институте не предоставили ответ.