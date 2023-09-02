ТАСС: МВД проверяет Лию Ахеджакову на «дискредитацию» российской армии

Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по административной статье о «дискредитации» российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Поводом для проверки стал донос активиста . В своей жалобе он написал, что в соцсетях распространилось видео, на котором Ахеджакова выходит на сцену театра в Бремене с украинским флагом в руках после спектакля «Мой внук Вениамин».

По мнению Бородина, своими действиями Ахеджакова «дискредитировала Россию, гражданкой которой продолжает являться».

Обновление. Лия Ахеджакова в комментарии «Газете.ру» заявила, что украинский флаг ей дал один из зрителей. «Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг]. Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти, глазами искали, обычно они к рампе подходят», — сказала народная артистка России.

После российского вторжения в Украину Лия Ахеджакова неоднократно выступала за прекращение войны.

В конце апреля московский Театр наций сообщил, что отменил показы спектакля «Сказка про последнего ангела», запланированные на 26 и 27 апреля, по «техническим причинам». В постановке режиссера Андрея Могучего участвовала Лия Ахеджакова, которая незадолго до этого подверглась давлению из-за своей антивоенной позиции.

В марте Ахеджакова уволилась из московского театра «Современник», в котором служила с 1977 года, с формулировкой «по собственному желанию». Перед этим руководство театра решило убрать из репертуара спектакль «Игра в джин», в котором она играла одну из главных ролей.