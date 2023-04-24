Театр наций отменил последний спектакль Лии Ахеджаковой в России

Государственный наций сообщил, что отменил показы спектакля «Сказка про последнего ангела», запланированные на 26 и 27 апреля. Спектакль отменили «по техническим причинам», пишет «Коммерсант» со ссылкой на театр.

В постановке режиссера Андрея Могучего участвовала 84-летняя актриса Лия Ахеджакова, которая в последние месяцы подверглась давлению из-за своей антивоенной позиции.

Как отмечает РБК, Театр наций отменил последний спектакль с Ахеджаковой в России. Ранее театр также отменил показ этого спектакля в Петербурге, планировавшийся 19 и 20 июня.

В феврале у Лии Ахеджаковой отобрали последнюю роль в театре «Современник» в Москве, где она служила с 1977 года, после чего она уволилась из театра.

Активист Виталий Бородин в апреле написал донос на Лию Ахеджакову. Он обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой возбудить в отношении актрисы дело по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Министерство культуры России в апреле отказалось продлить контракт с режиссером Андреем Могучим, который занимал должность художественного руководителя Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова в Петербурге.

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