Минкультуры не продлило контракт с художественным руководителем БДТ имени Товстоногова Андреем Могучим

Министерство культуры РФ не продлило контракт с Андреем Могучим, занимавшим пост художественного руководителя Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова в Петербурге. Срок действия контракта истек 9 апреля, сообщили «Интерфаксу» в Минкультуры.

Помимо этого Минкультуры утвердило новый устав театра, в соответствии с которым общее управление БДТ будет осуществляться директором учреждения. Этот пост занимает Татьяна Архипова, которая, сообщили в Минкультуры, продолжит работу в театре.

Андрей Могучий занимал пост художественного руководителя БДТ с 2013 года. Среди спектаклей, которые он поставил в БДТ за время работы — «Алиса», «Что делать», «Пьяные», «Гроза» и несколько эпизодов «Трех толстяков». Могучий неоднократно получал «Золотую маску» как лучший режиссер, а его работы удостаивались этой театральной премии в номинации «Лучший драматический спектакль».

Андрей Могучий в феврале 2022 года поставил свою подпись под обращением деятелей искусства и культуры с призывом остановить войну, которое разместила в фейсбуке Мария Ревякина, занимавшая в тот момент пост директора Театра наций. Сейчас этот пост недоступен, а Ревякина в январе 2023 ушла с поста директора Театра наций, который она занимала с 2012 года.