Мария Ревякина покинула пост директора Театра наций, который возглавляла с 2012 года

Мария Ревякина покинула пост директора государственного Театра наций, который возглавляла с 2012 года. На ее место назначена Наталья Мазур, которая ранее была заместителем директора. В пресс-службе театра подчеркнули, что Ревякина ушла по собственному желанию.

Сама Ревякина рассказала РБК, что заявление об увольнении было подписано 20 января. Свой уход она объяснила тем, что не хочет «засиживаться».

«Когда меня приглашал Евгений Миронов [художественный руководитель театра] десять лет назад, то мы с ним ставили задачу — сделать театр современный, открытый разным вкусам и тенденциям, с тем чтобы там была хорошая режиссура. Сейчас Театр наций по уровню менеджмента — один из самых передовых театров», — заявила Ревякина.

Она также прокомментировала назначение нового директора, отметив, что сама пригласила Мазур на работу восемь лет назад и уже тогда говорила, что она в будущем возглавит театр. «Она очень способный человек, умеющий организовать людей, умеющий тоже набирать, поэтому все в порядке», — добавила Ревякина.

Помимо этого, Ревякина напомнила, что она остается генеральным директором фестиваля «Золотая маска», который в 2024 году отмечает юбилей. «Предстоит огромнейшая работа», — подчеркнула Ревякина.

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О том, что Мария Ревякина покинет пост директора Театра наций «Московский комсомолец» писал еще во второй половине декабря. По данным издания, бывший директор тогда ушла в отпуск, однако коллектив театра понимал, что она «уходит совсем».

Известно, что Ревякина была в числе деятелей культуры, которые в конце февраля 2022 года подписали открытое письмо с призывом немедленно прекратить военные действия в Украине. Помимо нее, как сообщает The Insider, обращение подписали Олег Басилашвили, Дмитрий Крымов, Евгений Миронов, Андрей Могучий, Евгений Писарев, Константин Райкин, Владимир Спиваков, Алиса Фрейндлих и другие деятели культуры.