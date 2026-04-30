Кремль борется с VPN уже почти 10 лет: в 2017 году появился закон о запрете обхода блокировок запрещенных сайтов, с 2021 года власти начали массово банить VPN-сервисы, а в 2024-м была запрещена их реклама. Новый «крестовый поход» против VPN власти затеяли месяц назад, на фоне блокировки телеграма. Министерство цифрового развития по поручению то ли Путина, то ли ФСБ придумало сразу несколько новых запретов. Какие-то из них уже вступили в силу, но другие запреты чиновники пока не успевают ввести или придерживают в качестве запасного варианта.

Что уже сделали власти

✅ Запретить пополнение баланса Apple ID с мобильного телефона

С 1 апреля операторы «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2) по требованию Минцифры лишили своих клиентов возможности пополнять баланс аккаунта Apple ID со счета мобильного телефона. Это должно максимально затруднить покупку VPN через App Store. Российские власти предпринимали шаги в этом направлении и раньше, просто не через операторов, а через саму Apple — с 2022 года корпорация удалила из российcкого App Store десятки VPN-клиентов по требованию Роскомнадзора.

✅ Запретить доступ к российским платформам через VPN

В конце марта Минцифры сообщило крупнейшим цифровых платформам, что теперь они должны будут блокировать доступ пользователям с включенным VPN, иначе лишатся места в «белых списках». Уже к середине апреля многие популярные сайты и сервисы выполнили требование властей. Среди тех, кто стал отказывать в доступе пользователям с VPN, оказались «Госуслуги», Сбербанк, Ozon, Wildberries, Aviasales, сервисы «Яндекса» и РЖД. Причем под ограничения попали не только пользователи с VPN, но и те, кто просто находятся за границей.

А что — пока нет

❌ Брать плату за мобильный трафик при использовании VPN

Среди мер, которые Минцифры пыталось навязать операторам связи, была и дополнительная тарификация мобильного VPN-трафика — планировалось установить лимит в 15 гигабайт в месяц, а за каждый дополнительный гигабайт взимать по 150 рублей. Заработать эта система должна была уже с 1 мая, но операторы попросили об отсрочке: им нужно гораздо больше времени, чтобы настроить свои биллинговые системы. Тем не менее, Минцифры подтвердило, что планирует брать деньги за VPN-трафик в мобильных сетях. А заодно ответило на интересующий многих вопрос, как его будут отличать от обычного зарубежного трафика: никак.

❌ Штрафовать за использование VPN

Глава Минцифры Максут Шадаев объяснял вышеперечисленные запретительные меры так: его ведомству поручили снизить использование VPN в России, можно было бы ввести за это административную ответственность, но Минцифры такое решение не нравится, и оно пытается найти «сложный компромисс». Слова Шадаева подразумевают, что если «компромисс» не сработает, вариант с административной ответственностью снова вернется в повестку дня. С учетом того, как сильно российские власти полюбили запреты, введение штрафов для пользователей VPN выглядит вполне реальной угрозой. Но пока такие меры публично не обсуждаются. Использовать VPN в России все еще законно.

Что еще произошло с VPN за этот месяц

Госдума планирует запретить российским хостинг-провайдерам предоставлять мощности VPN-сервисам, выяснил «Коммерсант». По данным «Кода Дурова», в связи с этим VPN-сервисы готовятся к массовой блокировке своих серверов.

Издание «Верстка» обнаружило первые уголовные дела, в которых использование VPN было признано отягчающим обстоятельством (такой закон приняли в прошлом году). Оба дела были связаны с покупкой наркотиков в интернете.

РБК рассказал, что операторы согласились заморозить расширение каналов связи, идущих из России в Европу. По задумке Минцифры, это рано или поздно сделает зарубежный трафик дефицитом и работу VPN-сервисов.

В российских школах начали проводить занятия об опасности использования VPN-сервисов.