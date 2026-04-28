Минцифры подтвердило: за международный трафик планируют брать деньги

Министерство цифрового развития РФ сообщило, что прорабатывает вопрос дополнительной тарификации международного трафика. Об этом говорится в ответе ведомства (.pdf) на запрос компаний связи.

«Относительно дополнительной тарификации международного трафика сообщаем, что в настоящее время конкретные параметры механизма дополнительной тарификации международного трафика пользователей услугами находятся в проработке», — сообщил директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур.

В Ассоциации компаний связи, комментируя ответ министерства, сказали, что «в первую очередь такие меры могут быть реализованы для мобильных сетей», а по фиксированному интернету решения нет. В самом ответе ведомства домашний интернет не упоминается.

Власти России в рамках борьбы с VPN-сервисами в конце марта предложили операторам связи ввести дополнительную плату за VPN-трафик — по 150 рублей за гигабайт сверх лимита в 15 гигабайт, сообщали Forbes и «Би-би-си». Минцифры предлагало ввести плату к 1 мая, но операторы попросили об отсрочке.

Из ответа Минцифры следует, что ведомство ставит знак равенства между VPN-трафиком и международным трафиком, отмечает телеграм-канал «Обратная сторона телекома».

Что будет дальше с VPN в России? Разве эти сервисы действительно можно запретить? «Медуза» сформулировала главные вопросы о новых ограничениях, которые анонсировали власти

