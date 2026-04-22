«Ведомости»: операторы попросили отложить введение платы за VPN-трафик. Не все успевают настроить свои системы

Часть российских операторов не успевает к 1 мая настроить свои системы и тарифы, чтобы с этой даты брать дополнительную плату с клиентов за трафик при использовании VPN-сервисов на мобильных сетях, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

В связи с этим некоторые операторы попросили у Минцифры дать им несколько месяцев на подготовку. Обсуждения этой темы, по данным «Ведомостей», проходили в середине апреля.

По словам источников, участвовавших в обсуждениях, операторы технически не готовы брать с клиентов дополнительную плату с 1 мая. Сложности возникли с настройками биллинговых систем. Они в реальном времени считают интернет-трафик и звонки, тарифицируют их и списывают средства.

В короткий срок провести нужные настройки нереально, говорит один из собеседников газеты. Кроме того, неясно, какой трафик определять как международный, поскольку некоторые российские компании используют для своих сайтов и приложений иностранные IP-адреса.

По словам собеседников «Ведомостей», каждый оператор по-своему трактует требования Минцифры, и сейчас «все находится в фазе регулярных обсуждений». Кто-то из них готов выполнять требования, кому-то нужно время до осени, чтобы настроить системы и сделать нововведения не такими болезненными для клиентов.

Один из источников считает, что министерство выслушает все мнения и в конце концов найдет «нечто среднее между тем, чтобы сделать к 1 мая, к 1 сентября или к 2028 году».

О том, что Минцифры по поручению Владимира Путина на одном из совещаний попросило операторов связи брать с клиентов плату за трафик при использовании VPN-сервисов, стало известно в конце марта. Речь шла о том, чтобы с 1 мая ввести плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц. Трафик VPN-сервисов для операторов выглядит как зарубежный.

По данным «Русской службы Би-би-си», россиян хотят обязать платить примерно по 150 рублей за каждый лишний гигабайт мобильного VPN-трафика.

В России спрос на VPN резко вырос на фоне блокировки ютьюба, фейсбука, инстаграма, вотсапа и телеграма. В ответ российские власти усилили борьбу с обходом блокировок. Например, К середине апреля крупные интернет-площадки России по требованию властей ограничили возможность использовать свои сайты и приложения под VPN.