Крупнейшие российские сервисы закрывают доступ пользователям с включенным VPN Вот список того, что уже не работает. Помогите нам его дополнить
Источник: Meduza
Крупнейшие российские сервисы с середины апреля начали блокировать доступ к своим приложениям для тех пользователей из РФ, у которых включен VPN. Это делается по требованию Кремля: в конце марта на совещании с крупнейшими компаниями Минцифры пригрозило, что в случае отказа их исключат из «белых списков» сервисов, которым обещают сохранять работоспособность во время отключений интернета. Вот список сервисов, которые уже недоступны с VPN. В конце этого материала есть форма обратной связи: пожалуйста, если вы в России, расскажите, что еще у вас не открывается.
Государственные сервисы
- «Госуслуги»
- ЕМИАС
- мессенджер Max
Маркетплейсы и магазины
- Ozon
- Wildberries
- DNS
- «Детский мир»
- «Золотое яблоко»
Еда и доставка
- «Яндекс.Лавка»
- «Самокат»
- «Пятерочка»
- «Братья Караваевы»
- «Чижик»
Онлайн-кинотеатры
- «Кинопоиск»
- Wink
- Okko
- «Иви»
Медицина
- «Семейный доктор»
- «Медси»
Путешествия и карты
- «Авиасейлс»
- «2ГИС»
- «Яндекс Go»
Другие сервисы
- «Яндекс.Погода»
- «Яндекс.Пэй»
- HeadHunter
«Медузу» можно читать даже во время блокировок.