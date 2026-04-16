Крупнейшие российские сервисы закрывают доступ пользователям с включенным VPN Вот список того, что уже не работает. Помогите нам его дополнить

Ramil Sitdikov / Reuters / Scanpix / LETA

Крупнейшие российские сервисы с середины апреля начали блокировать доступ к своим приложениям для тех пользователей из РФ, у которых включен VPN. Это делается по требованию Кремля: в конце марта на совещании с крупнейшими компаниями Минцифры пригрозило, что в случае отказа их исключат из «белых списков» сервисов, которым обещают сохранять работоспособность во время отключений интернета. Вот список сервисов, которые уже недоступны с VPN. В конце этого материала есть форма обратной связи: пожалуйста, если вы в России, расскажите, что еще у вас не открывается.

Государственные сервисы

«Госуслуги»

ЕМИАС

мессенджер Max

Маркетплейсы и магазины

Ozon

Wildberries

DNS

«Детский мир»

«Золотое яблоко»

Еда и доставка

«Яндекс.Лавка»

«Самокат»

«Пятерочка»

«Братья Караваевы»

«Чижик»

Онлайн-кинотеатры

«Кинопоиск»

Wink

Okko

«Иви»

Медицина

«Семейный доктор»

«Медси»

Путешествия и карты

«Авиасейлс»

«2ГИС»

«Яндекс Go»

Другие сервисы

«Яндекс.Погода»

«Яндекс.Пэй»

HeadHunter

«Медузу» можно читать даже во время блокировок. Наш сайт откроется без VPN и танцев с бубнами по этой волшебной ссылке (сохраните ее!) или с помощью плагина для браузера (как его установить). Но самый надежный способ — читать «Медузу» в приложении: скачайте его и будем на связи, что бы ни случилось.

Крупнейшие российские сервисы перестали работать при включенном VPN (как и требовало Минцифры) У пользователей в РФ не открываются маркетплейсы, банковские приложения, сервисы «Яндекса»

