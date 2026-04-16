Крупнейшие российские сервисы закрывают доступ пользователям с включенным VPN Вот список того, что уже не работает. Помогите нам его дополнить

Источник: Meduza
Ramil Sitdikov / Reuters / Scanpix / LETA

Крупнейшие российские сервисы с середины апреля начали блокировать доступ к своим приложениям для тех пользователей из РФ, у которых включен VPN. Это делается по требованию Кремля: в конце марта на совещании с крупнейшими компаниями Минцифры пригрозило, что в случае отказа их исключат из «белых списков» сервисов, которым обещают сохранять работоспособность во время отключений интернета. Вот список сервисов, которые уже недоступны с VPN. В конце этого материала есть форма обратной связи: пожалуйста, если вы в России, расскажите, что еще у вас не открывается.

Государственные сервисы

  • «Госуслуги»
  • ЕМИАС
  • мессенджер Max

Маркетплейсы и магазины

  • Ozon
  • Wildberries
  • DNS
  • «Детский мир»
  • «Золотое яблоко»

Еда и доставка

  • «Яндекс.Лавка»
  • «Самокат»
  • «Пятерочка»
  • «Братья Караваевы»
  • «Чижик»

Онлайн-кинотеатры

  • «Кинопоиск»
  • Wink
  • Okko
  • «Иви»

Медицина

  • «Семейный доктор»
  • «Медси»

Путешествия и карты

  • «Авиасейлс»
  • «2ГИС»
  • «Яндекс Go»

Другие сервисы

  • «Яндекс.Погода»
  • «Яндекс.Пэй»
  • HeadHunter
«Медузу» можно читать даже во время блокировок. Наш сайт откроется без VPN и танцев с бубнами по этой волшебной ссылке (сохраните ее!) или с помощью плагина для браузера (как его установить). Но самый надежный способ — читать «Медузу» в приложении: скачайте его и будем на связи, что бы ни случилось.
