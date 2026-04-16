Около 20 компаний — владельцев каналов связи, идущих из России в Европу, подписали мораторий на их расширение, рассказали РБК источники на телекоммуникационном рынке.

Мораторий, по словам одного из источников РБК, был подписан на одном из недавних совещаний с главой Минцифры Максутом Шадаевым, посвященном ограничению VPN. Среди участников совещания были в том числе ММТС-9 (MSK-IX), «Транстелеком», МТС, «ВымпелКом» («Билайн»), «Т2 Мобайл» (Т2) и «Уфанет». Срок действия моратория операторам не назвали.

Трафик VPN-сервисов для операторов выглядит как зарубежный, пояснил один из собеседников издания. Логика Минцифры, по его словам, в том, что запасы полос для пропуска зарубежного трафика ограничены и естественный рост трафика приведет к их заполнению. «В итоге операторы связи сами будут стараться бороться с VPN, чей трафик выглядит на сети как зарубежный: либо будут пытаться фильтровать его, либо повысят стоимость доступа к зарубежным сервисам, то есть „поставят экономический фильтр“», — сказал он.

Кроме того, добавил источник РБК, власти рассчитывают, что мораторий на расширение зарубежных каналов связи вынудит те зарубежные сервисы, которые хотят продолжать работать в России, устанавливать свои серверы внутри страны, чтобы скорость загрузки контента для их российских пользователей не снизилась.

По словам другого собеседника РБК, Минцифры провело с операторами связи и провайдерами несколько совещаний, на которых убедило их согласовывать с министерством все расширения емкости каналов, ведущих за рубеж. Также участники рынка будут ежемесячно передавать отчеты о трансграничном трафике.

Еще один источник пояснил, что и сейчас операторы согласовывают с Роскомнадзором расширение зарубежных каналов связи. По его словам, речь идет о дополнительном согласовании, для которого Минцифры должно будет получить соответствующие полномочия через поправки в закон или постановление правительства.

Представители компаний, согласившихся, по данным источников РБК, на мораторий, на запросы издания не ответили. Получить комментарий Минцифры на момент публикации заметки, также не удалось.

«Медузу» можно читать даже во время блокировок. Наш сайт откроется без VPN и танцев с бубнами по этой волшебной ссылке (сохраните ее!) или с помощью плагина для браузера (как его установить). Но самый надежный способ — читать «Медузу» в приложении: скачайте его и будем на связи, что бы ни случилось.

Глава Минцифры Максут Шадаев в конце марта заявлял, что перед его ведомством поставлена задача снизить использование VPN в России. «Коммерсант» 31 марта писал, что власти РФ пригрозили IT-компаниям, что лишат их налоговых льгот, а сотрудников — отсрочки от армии, если они будут пропускать VPN-трафик. В середине апреля крупнейшие российские сервисы перестали открываться у пользователей с VPN.

Крупнейшие российские сервисы перестали работать при включенном VPN (как и требовало Минцифры) У пользователей в РФ не открываются маркетплейсы, банковские приложения, сервисы «Яндекса»

