Путин подписал закон о запрете анонимайзеров

Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок к законодательству, которые запрещают использование средств для обхода блокировок. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Пакет поправок был принят Госдумой 21 июля, а 25 июля получил одобрение Совета Федерации. Согласно поправкам, ФСБ и МВД получат полномочия находить сервисы, которые помогают получать доступ к заблокированным в России сайтам. В случае, если владельцы таких сервисов не запретят доступ к запрещенной в России информации, то сервисы будут заблокированы.

Запрет анонимайзеров, VPN и других средств, помогающих обходить блокировки сайтов в России, вступит в силу с ноября 2017 года.