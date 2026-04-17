Российским провайдерам хостинга собираются запретить предоставлять вычислительные мощности владельцам VPN

Провайдерам хостинга хотят запретить предоставлять свои вычислительные мощности владельцам сайтов и информационных систем, которые обеспечивают доступ к информации, заблокированной на территории РФ.

Соответствующие поправки, направленные на борьбу с VPN, как стало известно «Коммерсанту», вносятся во второй пакет мер против мошенников, который правительство внесло в Госдуму в декабре 2025 года. Какое наказание будет грозить за нарушение запрета, в последней редакции законопроекта, с которой ознакомилось издание, не указано.

Для хостеров, пояснили газете представители индустрии, это потенциальное нововведение означает переход из статуса «технического посредника» в статус «контролера». Если раньше хостер мог игнорировать то, что происходит «внутри» сервера, до получения жалобы, пишет «Коммерсант», то, если поправки примут, он обязан будет не допускать саму возможность предоставления мощностей нарушителям.

В Минцифры в ответ на запрос издания сообщили, что поправки ко второму чтению еще только «согласовываются с заинтересованными ведомствами и организациями», финальной версии документа пока нет.

Власти РФ в 2026 году на фоне блокировки телеграма и ограничения мобильного инетернета во многих регионах страны начали активную борьбу с VPN. В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что перед его ведомством поставлена задача снизить использование VPN в России. В апреле крупнейшие российские сервисы, в том числе маркетплейсы и «Госуслуги», стали ограничивать доступ пользователям из России, у которых включен VPN.

Читайте также

Крупнейшие российские сервисы закрывают доступ пользователям с включенным VPN Вот список того, что уже не работает. Помогите нам его дополнить