10 дней назад Петер Мадьяр победил Виктора Орбана на исторических выборах в Венгрии Вот что он успел сказать и сделать с тех пор (все еще не вступив в должность премьер-министра)

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, за которыми наблюдала вся Европа. На них правый популист Виктор Орбан, продержавшийся у власти в общей сложности 20 лет, проиграл более молодому и энергичному Петеру Мадьяру. Партия Мадьяра «Тиса» получила конституционное большинство в парламенте — 141 из 199 мест — что дает ей широкий мандат на реформы. Мадьяр, победивший под лозунгами о возвращении к демократии и дружбе с Евросоюзом, еще не вступил в должность премьер-министра (это должно произойти 9 мая), но уже успел раздать обещания или просто высказаться по самым разным вопросам внутренней и внешней политики. Вот что он делал первые 10 дней после своей победы на выборах.

Пообещал остановить выход Венгрии из Международного уголовного суда

Правительство Виктора Орбана запустило процесс выхода Венгрии из МУС в апреле 2025 года. Он стартовал на фоне визита в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, которого за полгода до этого МУС обвинил в военных преступлениях в секторе Газа. Орбан, называвший ордер МУС на арест Нетаниягу «наглым, циничным и неприемлемым», не стал его исполнять. Петер Мадьяр заявил, что после его победы на выборах Венгрия не только останется в МУС, но и арестует Нетаниягу, если тот снова приедет в страну.

Пообещал не блокировать 90-миллиардный кредит Евросоюза для Украины

Лидеры ЕС одобрили этот кредит в декабре 2025 года, но перед формальным голосованием в феврале 2026-го Орбан отозвал свое согласие. Он сослался на то, что Украина закрыла южную ветку нефтепровода «Дружба», по которой Венгрия и Словакия получают российскую нефть. Вето Орбана затормозило процесс выделения кредита, для Украины. Мадьяр заявил, что не будет блокировать кредит, но деньги Венгрии в нем использоваться не будут.

Призвал Украину открыть «Дружбу» (и она открылась)

«Если с украинской стороны нефтепровод готов к прокачке нефти, его следует любезно открыть, как и было обещано», — сказал Мадьяр 20 апреля. Уже 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Дружба» отремонтирована, а 22 апреля по нефтепроводу возобновилась прокачка нефти. «Дружба» не работала с конца января. Украина объясняла это ударом российского дрона, но почему-то не пускала на объект европейских инспекторов. Венгрия и Словакия подозревали Киев в блокировке нефтепровода по политическим причинам.

Подтвердил готовность к «прагматичному сотрудничеству» с Россией

Орбан был известен как главный друг Владимира Путина в Европе. Мадьяр еще до выборов говорил, что между Востоком и Западом Венгрия должна выбирать Запад (то есть Евросоюз), но подход к России должен быть «прагматичным». Это прилагательное Мадьяр повторил и после выборов, говоря о будущих контактах с Россией. Его же использовал и Кремль, комментируя отношения с Венгрией. При этом победа Мадьяра (с которой Москва отказалась его поздравлять) все равно воспринимается как проигрыш Кремля.

Пообещал ввести лимит в два срока для премьер-министра

По словам Мадьяра, его правительство внесет в конституцию Венгрии поправку, которая позволит одному человеку занимать кресло премьер-министра не дольше двух сроков. Этот лимит, как обещает Мадьяр, будет распространяться и на Орбана. Таким образом, тот не сможет снова стать премьер-министром Венгрии, поскольку избирался на этот пост уже пять раз. Впрочем, Орбан остается лидером второй по популярности партии «Фидес», поэтому для влияния на власть ему не обязательно сидеть в премьерском кресле.

Потребовал ухода ставленников Орбана, включая президента

Один из рычагов влияния на политику, оставшихся у Орбана, — это люди, которых «Фидес» за годы своего правления расставила на ключевые посты в судебных и надзорных органах страны. К ним относятся генпрокурор, председатели верховного и конституционного суда, глава счетной палаты и даже президент. Мадьяр предложил «марионеткам Орбана» уйти со своих постов до 31 мая, пригрозив, что иначе «Тиса» сместит их, пользуясь своим конституционным большинством в парламенте. Отдельно он прошелся по президенту Тамашу Шуйоку, заявив, что тот «недостоин представлять единство венгерской нации» и должен подать в отставку сразу после формирования нового правительства.

Пообещал реформировать СМИ, которые подчинил себе Орбан

Еще один рычаг влияния, который создал для себя Орбан, — это общественные СМИ, при нем де-факто ставшие рупором власти. После победы на выборах Мадьяр дал интервью общественным радио Kossuth и телеканалу М1. Во время беседы он вступил в конфликт с ведущими, заявив, что они служили интересам Орбана, а его самого не приглашали в эфир ни разу за последние полтора года. Мадьяр заявил, что приостановит новостное вещание общественных медиа и примет новый закон о СМИ. Это, кстати, одна из тех реформ, которые он обязался провести, чтобы разморозить средства ЕС для Венгрии.

Начал переговоры о разморозке европейского финансирования

Еще не вступив в должность премьера, Мадьяр уже пообщался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Из-за разногласий Орбана с Брюсселем Венгрия в последние годы недополучила от ЕС около 17 миллиардов евро поддержки, в том числе около 10 миллиардов на восстановление после пандемии ковида. Выплата этих 10 миллиардов увязана с реформами, дедлайн по которым истекает в конце августа. Разморозка средств ЕС была одним из ключевых предвыборных обещаний Мадьяра, поэтому он планирует оперативно провести .

Созвонился с Робертом Фицо, лидером Словакии и союзником Орбана

В 2025 году словацкий парламент ввел уголовную ответственность за оспаривание . Орбан, не желая портить отношения с Фицо, отреагировал на это довольно мягко. Мадьяр воспользовался этой возможностью и раскритиковал Орбана за неумение защищать права венгров за границей. Созвонившись с Фицо после победы на выборах, Мадьяр потребовал, чтобы Словакия отменила наказание для несогласных с декретами Бенеша. Фицо, впрочем, пока не проявил готовности пойти ему навстречу.

Пообещал вернуть министерство здравоохранения

Мадьяр уже назвал некоторых министров своего будущего кабинета и анонсировал увеличение количества министерств с 12 до 16. В частности, будут созданы отдельные министерства образования и здравоохранения, которых в венгерском правительстве нет по меньшей мере с 2010 года. В пока еще действующем кабинете Орбана есть госсекретари по вопросам образования и здравоохранения, но работают они в структуре министерства внутренних дел.