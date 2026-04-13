Россия не будет поздравлять лидера венгерской партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия — недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», — заявил Песков пропагандисту Александру Юнашеву.

На вопрос Юнашева, означает ли это, что Москва дружила исключительно с премьером Венгрии Виктором Орбаном, Песков сказал: «Мы с ним вели диалог».

Венгрия, как и прочие страны Евросоюза, была включена Россией в список «недружественных государств» распоряжением правительства от 5 марта 2022 года. В апреле 2022 года Путин, как сообщала пресс-служба Кремля, отправлял Виктору Орбану «поздравительную телеграмму по случаю победы возглавляемой им партийной коалиции на выборах в Государственное собрание Венгрии».

Песков, отвечая на вопросы журналистов на брифинге 13 апреля, заявлял, что Кремль «с уважением относится» к сделанному венграми выбору, и говорил, что «российские власти рассчитывают продолжить «весьма прагматичные контакты с новым руководством Венгрии».

На выборах, прошедших в Венгрии 12 апреля, правящая партия «Фидес» Виктора Орбана проиграла находившейся в оппозиции «Тисе» Петера Мадьяра. Орбан считался одним из немногих союзников Путина в Европе.

Петер Мадьяр одержал сокрушительную победу в Венгрии. Орбану не помогла поддержка Путина и Трампа. Главное Явка была рекордной. Партия Мадьяра «Тиса» будет контролировать парламент

