«Мы продолжим наши весьма прагматичные контакты». Кремль — о работе с новыми властями Венгрии
Российские власти рассчитывают на то, что «продолжат весьма прагматичные контакты с новым руководством Венгрии», где на выборах победила партия «Тиса» Петера Мадьяра.
«Венгры сделали свой выбор. Мы с уважением относимся к этому выбору», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (все цитаты по «Вы слушали»).
Песков напомнил, что Мадьяр перед выборами говорил, что готов вести переговоры с Россией. «Разумеется, это будет полезно и для Москвы, и для Будапешта. Какие будут действия нового руководства Венгрии? Ну, наверное, надо набраться терпения и посмотреть, что будет происходить. Мы еще раз повторяю, заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы», — заявил Песков.
На выборах в Венгрии, которые прошли 12 апреля, правящая партия премьер-министра Виктора Орбана, считавшегося одним из основных союзников Путина в Европе, потерпела поражение.
В ходе предвыборной кампании сообщалось, что власти России пытались помочь Орбану не проиграть. Официально Россия заявляла, что не вмешивается во внутреннюю политику Венгрии.