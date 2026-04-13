Российские власти рассчитывают на то, что «продолжат весьма прагматичные контакты с новым руководством Венгрии», где на выборах победила партия «Тиса» Петера Мадьяра.

«Венгры сделали свой выбор. Мы с уважением относимся к этому выбору», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (все цитаты по «Вы слушали»).

Песков напомнил, что Мадьяр перед выборами говорил, что готов вести переговоры с Россией. «Разумеется, это будет полезно и для Москвы, и для Будапешта. Какие будут действия нового руководства Венгрии? Ну, наверное, надо набраться терпения и посмотреть, что будет происходить. Мы еще раз повторяю, заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы», — заявил Песков.

На выборах в Венгрии, которые прошли 12 апреля, правящая партия премьер-министра Виктора Орбана, считавшегося одним из основных союзников Путина в Европе, потерпела поражение.

В ходе предвыборной кампании сообщалось, что власти России пытались помочь Орбану не проиграть. Официально Россия заявляла, что не вмешивается во внутреннюю политику Венгрии.

Петер Мадьяр одержал сокрушительную победу в Венгрии. Орбану не помогла поддержка Путина и Трампа. Главное Явка была рекордной. Партия Мадьяра «Тиса» будет контролировать парламент

