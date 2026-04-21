Президент Украины Владимир Зеленский заявил 21 апреля, что специалисты завершили ремонт на участке нефтепровода «Дружба», который, по версии Киева, был поврежден в результате удара ВС РФ.

«Нефтепровод может возобновить работу. Хотя сейчас никто не может гарантировать, что Россия не повторит нападения на инфраструктуру нефтепровода, наши специалисты обеспечили базовые условия для восстановления работы системы и оборудования нефтепровода», — заявил Зеленский.

Он добавил, что рассчитывает на то, что Евросоюз разблокирует кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который ранее был одобрен ЕС и заблокирован прежними властями Венгрии.

Нефтепровод «Дружба» простаивает с января. Украина утверждала, что его остановили после атаки беспилотников России. Венгрия и Словакия подозревали, что Киев затягивает ремонт. Кроме того, Украина несколько недель не пускала на объект независимых инспекторов Еврокомиссии, что вызвало недоумение в странах ЕС.

Новые власти Венгрии не собираются блокировать решение Евросоюза выделить Украине кредит на 90 миллиардов евро, заявил 13 апреля лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр после победы на выборах в парламент Венгрии.

Война 1497-й день. Украина уже несколько недель не пускает инспекторов из ЕС на нефтепровод «Дружба». Терпение Брюсселя истекает, пишет Euractiv

