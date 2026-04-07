Bloomberg: Орбан в разговоре с Путиным сравнил себя с мышью, освобождающей льва из сетей

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным в октябре 2025 года сравнил себя с «мышью», помогающей «льву», пишет Bloomberg со ссылкой на стенограмму беседы, оказавшейся в распоряжении журналистов.

Разговор Орбана и Путина состоялся около полудня 17 октября. Подлинность стенограммы, подготовленной венгерским правительством, подтвердил источник агентства. В телефонной беседе Орбан говорил, что «готов пойти на многое», чтобы помочь Путину в том числе в урегулировании войны в Украине и организации саммита с США в Будапеште.

«Вчера наша дружба поднялась на такой высокий уровень, что я могу помочь чем угодно. В любом вопросе, где я могу быть полезен, я к вашим услугам», — цитирует Орбана Bloomberg. В подтверждение этих слов Орбан привел популярную в Венгрии детскую сказку на основе басни Эзопа, в которой мышь освобождает льва из сетей после того, как тот сохранил ей жизнь. Эта реплика вызвала смех у Путина, отмечается в стенограмме.

Большую часть разговора собеседники провели, как пишет Bloomberg, «выражая признательность друг другу, а также Дональду Трампу» — с ним и Путин, и Орбан разговаривали накануне по поводу возможного саммита Россия — США в Будапеште, который в итоге так и не состоялся.

Орбан в разговоре с Путиным также посетовал, что после пандемии коронавируса им не удается встречаться лично так же регулярно, как раньше. Путин в ответ высоко оценил «независимую и гибкую» позицию Венгрии по войне в Украине. «Нам непонятно, почему столь взвешенная, срединная позиция вызывает лишь возражения», — сказал он.

Ранее газета The Washington Post писала, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прямо во время перерывов саммитов ЕС общался с главой МИД России Сергеем Лавровым — и информировал его о ходе переговоров. Позже Politico со ссылкой на источники сообщало, что обсуждение наиболее важных вопросов в ЕС теперь все чаще проходит не с участием всех 27 стран, а в «малых форматах» и без Венгрии, поскольку есть опасения, что Будапешт передает закрытую информацию Москве.

В конце марта консорциум расследовательских изданий опубликовал аудиозапись разговора Сергея Лаврова с Петером Сийярто. В этой беседе Лавров просил своего венгерского коллегу повлиять на то, чтобы из санкционного списка была исключена сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова. Спустя семь месяцев санкции с Гульбахор Исмаиловой действительно были сняты.

