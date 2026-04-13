Победивший на выборах в Венгрии Петер Мадьяр заявил, что готов к «прагматичному сотрудничеству» с Россией

Лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на парламентских выборах в Венгрии, заявил, что Будапешт готов к прагматичному сотрудничеству с Россией. Об этом он сказал на пресс-конференции, трансляция которой ведется в его аккуанте в соцсети икс.

«Я видел, что Москва и Кремль высказались, и что высказался Пекин. Я благодарю их за то, что они с уважением отнеслись к решению венгерских избирателей, венгерского народа. И за то, что они открыты к прагматичному сотрудничеству — как и Венгрия, потому что география есть география», — сказал Мадьяр.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что российские власти рассчитывают на продолжение «весьма прагматичных контактов с новым руководством Венгрии». По его словам, в Кремле «с уважением» относятся к выбору венгерского народа. При этом позже он отметил, что российские власти не будут поздравлять Мадьяра с победой. «Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия — недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», — пояснил Песков.

Оппозиционная партия «Тиса», которую возглавляет Мадьяр, после подсчета 98,9% бюллетеней получает 53,07% голосов на парламентских выборах в Венгрии и, соответственно, конституционное большинство в парламенте. Правящая партия «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана, который считается главным партнером Владимира Путина в Европа, набирает 38,43% голосов.

Читайте также

Петер Мадьяр одержал сокрушительную победу в Венгрии. Орбану не помогла поддержка Путина и Трампа. Главное Явка была рекордной. Партия Мадьяра «Тиса» будет контролировать парламент

