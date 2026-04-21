Победивший на выборах в Венгрии Мадьяр заявил, что остановит выход из Международного уголовного суда (а если приедет Нетаниягу, его арестуют)

Петер Мадьяр, который займет пост премьер-министра Венгрии после победы на парламентских выборах его партии «Тиса», заявил, что остановит выход страны из Международного уголовного суда (МУС), инициированный его предшественником Виктором Орбаном.

По словам Мадьяра, правительство «Тисы» «твердо намерено остановить этот процесс и обеспечить, чтобы Венгрия осталась членом МУС». Отвечая на вопрос, что это будет означать для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, которого Мадьяр ранее пригласил в Венгрию, он добавил, что «если страна является членом МУС и на ее территорию въезжает человек, находящийся в розыске, его необходимо задержать».

Мадьяр заявил, что «ясно донес» до израильского премьер-министра намерение Венгрии остаться членом МУС и «ничего не скрывал».

О том, что Мадьяр пригласил Нетаниягу в Венгрию в телефонном разговоре, ранее сообщила посол Израиля Майя Кадош. По ее словам, Нетаниягу и Мадьяр провели «теплый разговор», и премьер Израиля принял приглашение.

Сам Мадьяр пояснил журналистам, что пригласил «всех государственных лидеров», с которыми он разговаривал с момента победы на выборах, на семидесятую годовщину революции 1956 года.

В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Биньямина Нетаниягу и тогдашнего министра обороны Израиля Йоава Галанта, обвинив их в военных преступлениях в секторе Газа. На следующий день премьер Венгрии Виктор Орбан пригласил Нетаниягу в страну, пообещав, что тот не будет арестован и назвав решение МУС «наглым, циничным и совершенно неприемлемым». Нетаниягу посетил Венгрию в апреле 2025 года.

В апреле в канцелярии Орбана сообщили, что Венгрия начинает процесс выхода из юрисдикции Международного уголовного суда. В июне Венгрия подала официальное уведомление о выходе генеральному секретарю ООН.

12 апреля в Венгрии прошли выборы в парламент, на которых оппозиционная партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, одержала победу и получила конституционное большинство. Теперь Мадьяр сменит Виктора Орбана на посту премьер-министра, который тот занимал 16 лет.

Петер Мадьяр одержал сокрушительную победу в Венгрии. Орбану не помогла поддержка Путина и Трампа. Главное Явка была рекордной. Партия Мадьяра «Тиса» будет контролировать парламент

