Венгрия объявила о выходе из Международного уголовного суда

Венгрия начинает процесс выхода из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш.

«В четверг правительство начнет работу о выходе [из МУС] в соответствии с конституционными и международными правовыми нормами», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Заявление властей Венгрии о выходе из МУС прозвучало на фоне визита в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, на которого выдан международный ордер на арест.

Reuters напоминает, что венгерский премьер Виктор Орбан пригласил Нетаниягу в страну на следующий день после решения МУС выдать ордер на арест премьера Израиля. Тогда же Орбан пообещал, что Нетаниягу не будет арестован, и назвал решение МУС «наглым, циничным и совершенно неприемлемым».

Венгрия в 1999 году подписала Римский статут, международный договор о создании МУС, и ратифицировала его спустя два года.

По оценке Reuters, процесс выхода Венгрии из МУС займет год.

В марте 2023 года власти Венгрии заявили, что не арестуют президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, если тот приедет в страну. Гуйяш тогда отмечал, что у Венгрии нет на это законных оснований, хотя страна подписала и ратифицировала Римский статут, на основании которого работает МУС. Гуйяш сослался на то, что Статут не встроен в венгерскую правовую систему.