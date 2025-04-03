Биньямин Нетаниягу приехал в Венгрию. Несмотря на международный ордер на арест, его не задержали

продолжение Венгрия объявила о выходе из Международного уголовного суда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прилетел в Венгрию, игнорируя международный ордер на арест, который выдал Международный уголовный суд (МУС), сообщает AFP 3 апреля.

В аэропорту Будапешта Нетаниягу встретили с воинскими почестями. Возле трапа стояли венгерские военные, один из них держал в руках флаг Израиля. Лидера Израиля встретил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки. «Добро пожаловать в Будапешт, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу!» — написал в фейсбуке министр после встречи с Нетаниягу.

Криштоф Салай-Бобровницки и Биньямин Нетаниягу Пресс-служба правительства Венгрии

В ходе визита Нетаниягу встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ожидается, что их совместная пресс-конференция пройдет около 12:30 по местному времени (13:30 мск). Визит Нетаниягу в Венгрию продлится до 6 апреля.

Виктор Орбан пригласил Биньямина Нетаниягу в Венгрию в ноябре 2024 года, на следующий день после того, как МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля в связи с предполагаемыми военными преступлениями в секторе Газа. Орбан пообещал, что не станет выполнять ордер на арест Нетаниягу, несмотря на то, что состоит в МУС. По мнению венгерского лидера, суд «вмешивается в текущий конфликт в политических целях».

Это первый визит Нетаниягу в Европу с 2023 года.

Международный уголовный суд 21 ноября 2024 года выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Суд обвинил их в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в секторе Газа в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

В Польше заявили, что не станут арестовывать Нетаниягу, если он приедет. В Германии также сообщили, что сделают все возможное, чтобы премьер Израиля смог посетить эту страну.

Венгрия в 1999 году подписала Римский статут, международный договор о создании МУС, и ратифицировала его спустя два года, отмечает AFP. Сейчас Венгрия намерена выйти из состава Международного уголовного суда, заявили в офисе Виктора Орбана.

Монголия в 2024 году проигнорировала международный ордер на арест президента РФ Владимира Путина, которого подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. МУС обвинил Монголию в нарушении Римского статута. При этом Римский статут не предусматривает никаких санкций для страны-нарушителя.

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