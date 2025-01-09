Президент Польши попросил не арестовывать Нетаниягу, если тот приедет на памятные мероприятия в Освенцим

Президент Польши Анджей Дуда обратился к правительству страны с просьбой гарантировать беспрепятственное пребывание в стране премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо Дуды к премьер-министру Польши Дональду Туску.

Письмо Дуды связано с возможным приездом Нетаниягу на мероприятия, посвященные 80-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Освенцим. При этом на Нетаниягу выдан ордер на арест Международным уголовным судом (МУС).

Мероприятия на территории бывшего концлагеря пройдут 27 января. На вопрос, планирует ли Нетаниягу присутствовать на них, пресс-секретарь израильского премьера ответила, что такого приглашения не поступало.

Bloomberg отмечает, что просьба президента Польши может поставить правительство в затруднительное положение, так как Варшава должна выполнять решения МУС. В своем письме Дуда просит правительство разработать «адекватную формулу», по которой Нетаниягу не будет арестован, а Польша будет уважать международное право.

В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Биньямина Нетаниягу и тогдашнего министра обороны Израиля Йоава Галанта. Суд обвиняет Нетаниягу и Галанта в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в секторе Газа в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

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