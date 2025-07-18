Краткая (и неполная) история блокировок в России Какие сайты и сервисы власть пытается запретить вот уже 10 лет

Акция в поддержку свободного интернета после блокировки Telegram. Москва, 13 мая 2018 года Максим Змеев / AFP / Scanpix / LETA

18 июля стало известно, что в России собираются заблокировать WhatsApp. Это самый популярный мессенджер в стране, которым пользуются почти 80% населения. Депутат Госдумы Антон Горелкин предупредил о его блокировке, а источники «Медузы» во власти назвали ее практически гарантированной. За последнее десятилетие в России было заблокировано немало популярных сайтов и сервисов. И если в 2015-м блокировки объяснялись нарушением авторских прав (из-за этого оказались недоступны «Флибуста» и RuTracker), то к 2025-му главной причиной стала политическая и военная цензура. «Медуза» вспоминает, к каким российские власти закрыли или как минимум усложнили доступ за последние 10 лет.

2015 год

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Власти блокируют самый популярный российский торрент-трекер RuTracker и крупную интернет-библиотеку «Флибуста».

2016 год

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Заблокирован LinkedIn — крупнейшая в мире социальная сеть для профессиональных контактов, поиска работы и сотрудников.

2018 год

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Заблокирован Telegram. Точнее, его пытаются заблокировать, но не очень успешно. В 2020 году власти снимут блокировку, заявив, что мессенджер готов «противодействовать терроризму и экстремизму»

2021 год

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Роскомнадзор борется с популярным анонимным браузером Tor. Началась блокировка VPN-сервисов (скоро их будут запрещать десятками).

2022 год

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Заблокированы Facebook и Instagram. Окончательно заблокирован Twitter, который до войны замедляли. Блокировке подвергаются крупнейшая онлайн-платформа для игры в шахматы Chess.com и платформа платных подписок Patreon. Перестают открываться Google News (и сайты российских независимых медиа).

2024 год

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Заблокированы Viber, Discord и Signal, главный мессенджер для безопасного общения. В отдельных регионах все чаще происходят отключения мобильного интернета и начинаются блокировки WhatsApp и Telegram. Практически заблокирован YouTube. Недоступен крупнейший русскоязычный сайт с фанфиками «Фикбук».

2025 год

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Ломаются сайты, использующие облачный сервис Cloudflare, который позволяет обходить российскую цензуру без VPN. В большинстве регионов регулярно отключают интернет (как мобильный, так и проводной). В Госдуме анонсируют блокировку самого популярного мессенджера — WhatsApp.