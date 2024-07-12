В России заблокировали крупнейший сайт с фанфиками «Фикбук»

Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к крупнейшему русскоязычному сайту с «Фикбук» («Книга фанфиков»). Сайт проекта появился в реестре блокировок РКН.

«Произошло недоразумение и мы работаем над тем, чтобы это исправить», — говорится в телеграм-канале «Фикбука» .

9 июля Роскомнадзор потребовал от владельцев «Книги фанфиков» удалить с сайта «информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения». В ведомстве отметили, что неоднократно направляли проекту уведомления о недопустимости размещения ЛГБТ-контента, но владельцы сайта вместо удаления «переносили его на другие страницы». В случае отказа выполнить требование РКН грозил блокировкой «Фикбука» на территории РФ.

В декабре 2022 года, когда в России приняли закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды», создатели «Фикбука» заявляли, что разделят проект на два разных ресурса и перенесут весь контент, посвященный однополым отношениям, на новый сайт — «Слэшбук».

В 2021 году в издательстве «Попкорн букс» вышла книга Катерины Сильвановой и Елены Малисовой «Лето в пионерском галстуке». Книга стала очень популярной — только бумажный тираж к 2022 году превысил 200 тысяч экземпляров. Изначально «Лето в пионерском галстуке» появилось как фанфик в «Фикбуке», где на текст и обратили внимание издатели.

В ноябре 2023 года Верховный суд РФ объявил «экстремистской организацией» и запретил «международное общественное движение ЛГБТ». После этого в России начали проводить рейды в клубах, где проходили ЛГБТ-вечеринки, штрафовать россиян за радужную символику и даже проверять на распространение «ЛГБТ-пропаганды» приложения и игры. Так, в апреле Роскомнадзор потребовал проверить наличие ЛГБТ-контента в приложении для изучения языков Duolingo, а в мае РКН внес в реестр запрещенных сайтов ссылки на игру «Клуб Романтики», создатели которой отказались удалять ЛГБТ-контент из приложения.

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