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Сайт крупнейшей онлайн-платформы для игры в шахматы Chess.com стал недоступен в России. Внимание на это обратила «Роскомсвобода».

Роскомнадзор заблокировал две страницы сайта со статьями «Украинские шахматисты во время войны» и «О войне в Украине», следует из материалов «Роскомсвободы». Решение о блокировке страниц 23 апреля приняла Генпрокуратура РФ.

Поскольку сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из его страниц привела к полной блокировке сайта.

16 апреля российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что шахматный портал Chess.com «принудительно заменяет российский флаг у всех наших шахматистов», а вместо него дает ссылку «на оскорбительную пропагандистскую статью». Карякин призывал жаловаться на Chess.com в Роскомнадзор и требовал блокировки сайта.

В марте дисциплинарная комиссия Международной шахматной федерации (ФИДЕ) решила на полгода дисквалифицировать российского гроссмейстера Сергея Карякина из-за того, что он поддержал российское вторжение в Украину.

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